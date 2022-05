Non è l'Arena Sallusti smaschera Solovyev: "Se l'Italia è fascista, allora perché lei..."

09 maggio 2022 a

"Se l'Italia è fascista, come mai lei si è comprato 4 ville sul lago di Como?". Ad Alessandro Sallusti basta una sola domanda per smascherare le contraddizioni di Vladimir Solovyev, il giornalista di Russia 1, vera e propria voce di Vladimir Putin nelle tv russe e per questo sanzionato dall'Unione europea, Italia compresa.

Il direttore di Libero è ospite di Non è l'arena, in collegamento con Massimo Giletti a La7, proprio come Solovyev. "Non è vero che in Italia non abbiamo il New York Times, a volte alcuni giornali hanno fatto cadere ingiustamente il presidente della Repubblica. Ma il problema non è se anche in Italia ci sono giornalisti che concordano domande e risposte. Da noi non si chiudono i giornali come fanno in Russia. Da noi non si uccidono i giornalisti che si rifiutano di concordare le domande, da noi non si fanno quelle cose lì".



Poi, rivolgendosi direttamente a Solovyev: "Nessun propagandista di nessun regime è stato accusato o condannato per propagandismo. Se lei fa parte del regime ci mancherebbe pure che ci sia una carta che lo attesta. In quanto ai cimeli nazisti (trovati in casa ad alcuni russi filo-ucraini accusati di voler organizzare un attentato contro lo stesso Solovyev, ndr), la seguo: guardi che quegli stessi cimeli li trova anche nelle sezioni di Milano anche in alcuni gruppi di estrema destra. Ma sa qual è la differenza? Noi per isolare quei gruppi lì non ammazziamo 30mila donne o bambini. Mandiamo la polizia e vediamo cosa si può fare nel rispetto dei diritti, della legge e della Costituzione".

"Lei non sa cosa dice. Quei nazisti ammazzavano 15mila persone da 8 anni - contrattacca Solovyev -. Proprio i vostri fascisti italiani sono arrivati nella mia terra, i russi non sono mai arrivati da voi". "Ma se l'Italia è fascista perché ha comprato 4 ville in Italia?". "Perché l'Italia adesso è fascista, quando io ho comprato la villa il popolo italiano amava il popolo russo". "No guardi - lo corregge Sallusti - il popolo russo continuiamo ad amarlo. Se è cambiato Putin cambierà anche il giudizio su Putin...".

