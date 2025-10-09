Jasmine Paolini, il diktat del coach: "Se lo dice Sinner, fallo"

Jasmine Paolini ha raccontato un curioso retroscena legato ai consigli ricevuti da Jannik Sinner, dimostrando quanto il supporto dei colleghi possa fare la differenza nel tennis. In occasione del suo esordio al torneo di Wuhan, la tennista numero uno d’Italia ha ricordato un episodio avvenuto durante le finali di Coppa Davis della scorsa stagione. “Allora il mio ex allenatore Renzo stava parlando con Jannik e sono rimasta sorpresa perché ha detto che non stavo facendo qualcosa in campo”, ha spiegato la tennista toscana a Tennis365.

Ma cosa le aveva suggerito Sinner? Jasmine non ha voluto rivelare i dettagli: “Non posso dire cosa sia perché i miei avversari lo saprebbero allora!”. Nonostante il mistero, Paolini ha seguito il consiglio del collega senza esitazioni: “Il mio allenatore è venuto da me e mi ha detto: ‘Jannik ha detto che devi fare questo’. Voglio dire, quando Jannik ti dice di fare qualcosa, devi semplicemente farla. Come puoi dire di ‘no’ ai consigli di Jannik?”.