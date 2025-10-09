Jasmine Paolini, il diktat del coach: "Se lo dice Sinner, fallo"

Jasmine Paolini ha raccontato un curioso retroscena legato ai consigli ricevuti da Jannik Sinner, dimostrando quanto il supporto dei colleghi possa fare la differenza nel tennis. In occasione del suo esordio al torneo di Wuhan, la tennista numero uno d’Italia ha ricordato un episodio avvenuto durante le finali di Coppa Davis della scorsa stagione. “Allora il mio ex allenatore Renzo stava parlando con Jannik e sono rimasta sorpresa perché ha detto che non stavo facendo qualcosa in campo”, ha spiegato la tennista toscana a Tennis365.
Ma cosa le aveva suggerito Sinner? Jasmine non ha voluto rivelare i dettagli: “Non posso dire cosa sia perché i miei avversari lo saprebbero allora!”. Nonostante il mistero, Paolini ha seguito il consiglio del collega senza esitazioni: “Il mio allenatore è venuto da me e mi ha detto: ‘Jannik ha detto che devi fare questo’. Voglio dire, quando Jannik ti dice di fare qualcosa, devi semplicemente farla. Come puoi dire di ‘no’ ai consigli di Jannik?”.
Il rapporto tra i due azzurri è sempre stato improntato alla stima reciproca. Oltre ai momenti divertenti condivisi nei tornei, Paolini riconosce il valore di Sinner sia dentro che fuori dal campo: “Sta facendo cose incredibili in campo e penso che alla gente piaccia il suo comportamento dentro e fuori dal campo perché è davvero una brava persona. È un ottimo modello. Questo è molto positivo per il nostro sport in Italia. Il tennis sta crescendo in Italia grazie a lui”. Insomma, un episodio che mostra come il confronto tra campioni possa diventare un’opportunità di crescita, e come la capacità di ascoltare e applicare i consigli dei colleghi possa tradursi in miglioramenti concreti sul campo.