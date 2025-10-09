Reazione a catena, "mai sentito": il "senatore" che scatena la bufera

Libero logo
di
giovedì 9 ottobre 2025
"Mai sentito il tipo di grano senatore cappelli!!!", "Se qualcuno mi dice che ha indovinato stasera l'ultima parola non gli credo", "Da domani tutti a cercarlo nel supermercato...": ha fatto discutere, e non poco, la soluzione dell'ultima sfida di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1. Alle battute finali ci sono arrivate ancora una volta le Tre Stagioni, campionesse in carica della trasmissione (il nome della squadra si deve al fatto che le tre concorrenti sono nate in tre stagioni differenti).

Nel mirino dei telespettatori, che si sono riversati sulla piattaforma X subito dopo la fine della puntata per commentare insieme l'ultima catena, ci è finita la soluzione offerta dal programma. I due indizi a disposizione delle campionesse erano Vita e Cappelli. Quest'ultimo termine, però, ha mandato in confusione non soltanto le tre amiche ma anche tutto il pubblico a casa, che ha subito ricondotto la parola Cappelli ai copricapi. Peccato, però, che si trattasse di tutt'altro. E cioè di un particolare tipo di grano, il grano varietà Senatore Cappelli. E la risposta corretta in effetti era proprio Senatore. Un accostamento troppo forzato, secondo alcuni dei commenti comparsi sui social durante i titoli di coda.

