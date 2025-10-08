Come funzionano i potenti Tomahawk capaci di centrare bersagli a 2.500 km

Se gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina missili da crociera Raytheon BGM-109 Tomahawk, il potenziale di Kiev aumenterà, trattandosi di un missile da crociera con raggio d'azione superiore a quello degli analoghi missili da crociera già in possesso degli ucraini, il tipo Storm Shadow. Mentre lo Storm Shadow, chiamato SCALP dai francesi ha una gitata di 560 km, il Tomahawk, nelle versioni più diffuse, può colpire tra 1.000 e 1.700 km. Rotte già coperte dai droni ucraini più evoluti, i quali però non hanno la precisione e la velocità del missile americano. Certo, anche il Tomahawk è vulnerabile e può essere abbattuto, poiché è subsonico. Non raggiunge Mach 1, pari alla velocità del suono (1224 km/h), quindi non è supersonico e men che meno ipersonico (superiore a Mach 5). Tuttavia, potendo volare a quota bassissima è elusivo e ne risultano difficili l'avvistamento radar e l'intercettazione.

Il Tomahawk ha alle spalle una lunga evoluzione, iniziata durante la Guerra Fredda. Progettato dalla General Dynamics, entrato in servizio nel 1983 e fu battezzato, non a caso, col nome del Tomahawk, la scure da combattimento dei Pellerossa, specie le tribù degli Algonchini, lanciata a distanza sul nemico. All'epoca ne esisteva una versione con testata nucleare, il Gryphon, che gli americani si schierarono anche in Italia, nella base siciliana di Comiso, da cui fu ritirata nel 1991. Il grosso dei Tomahawk, la cui produzione passò infine alla Raytheon, ha sempre avuto però testata convenzionale ed è stato utilizzato in tutte le guerre americane degli ultimi 35 anni, fino agli attacchi americani sull'Iran del giugno 2025.