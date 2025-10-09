Paolo Romano e le "lezioni" di Flotilla: esplode il caso a scuola

Prosegue la cosiddetta "beatificazione" dei partecipanti alla spedizione della Global Sumud Flotilla, l'iniziativa internazionale mirata a rompere simbolicamente l'assedio su Gaza portando aiuti umanitari, che ha visto l'intervento delle forze israeliane con arresti e espulsioni di attivisti, tra cui diversi italiani. Stavolta, l'attenzione si concentra sul liceo scientifico statale “Vittorio Veneto” di Milano, dove è stata organizzata una conferenza con la partecipazione di Paolo Romano, consigliere regionale del Pd e uno dei protagonisti della controversa missione. L'evento è in programma mercoledì 15 ottobre alle 17:30 presso l’Auditorium dell’istituto in via Zavattari. Come si legge nella circolare firmata dalla dirigente scolastica Maria Rosaria Arena, rivolta a docenti, personale Ata, studenti e famiglie, nel corso dell’incontro l’ospite “condividerà la propria esperienza relativa alla partecipazione dell’iniziativa Global sumud Flotilla“.

La nota ha suscitato immediate polemiche, attirando le critiche dell’europarlamentare leghista Silvia Sardone, vicesegretaria della Lega, che ha espresso perplessità sull’iniziativa. “Come mai, per esempio, la dirigente del Vittorio Veneto, non ha pensato di invitare un rappresentante della comunità ebraica di Milano? O un politico di centrodestra? – si è chiesta la vicesegretaria del Carroccio -. Mi auguro che l’istituto ci ripensi: le scuole non possono continuare a essere il palcoscenico della sinistra”.