Paolo Romano e le "lezioni" di Flotilla: esplode il caso a scuola

Prosegue la cosiddetta "beatificazione" dei partecipanti alla spedizione della Global Sumud Flotilla, l'iniziativa internazionale mirata a rompere simbolicamente l'assedio su Gaza portando aiuti umanitari, che ha visto l'intervento delle forze israeliane con arresti e espulsioni di attivisti, tra cui diversi italiani. Stavolta, l'attenzione si concentra sul liceo scientifico statale “Vittorio Veneto” di Milano, dove è stata organizzata una conferenza con la partecipazione di Paolo Romano, consigliere regionale del Pd e uno dei protagonisti della controversa missione. L'evento è in programma mercoledì 15 ottobre alle 17:30 presso l’Auditorium dell’istituto in via Zavattari. Come si legge nella circolare firmata dalla dirigente scolastica Maria Rosaria Arena, rivolta a docenti, personale Ata, studenti e famiglie, nel corso dell’incontro l’ospite “condividerà la propria esperienza relativa alla partecipazione dell’iniziativa Global sumud Flotilla“.
La nota ha suscitato immediate polemiche, attirando le critiche dell’europarlamentare leghista Silvia Sardone, vicesegretaria della Lega, che ha espresso perplessità sull’iniziativa. “Come mai, per esempio, la dirigente del Vittorio Veneto, non ha pensato di invitare un rappresentante della comunità ebraica di Milano? O un politico di centrodestra? – si è chiesta la vicesegretaria del Carroccio -. Mi auguro che l’istituto ci ripensi: le scuole non possono continuare a essere il palcoscenico della sinistra”.
Sardone ha poi lanciato un appello diretto alla preside: “La dirigente scolastica torni sui propri passi e conceda almeno un contraddittorio, se proprio vuole mantenere l’evento, perché la scuola non può fungere da megafono pro-Pal“. L’esponente leghista ha proseguito criticando l’amplificazione di narrazioni che, a suo avviso, rischiano di politicizzare l’ambiente scolastico: “Diventa pericoloso, in un clima già molto incandescente, amplificare all’interno di una scuola la propaganda da centro sociale che Pd e compagni stanno portando avanti da mese, in particolare Romano che sta spacciando la missione della Flotilla come umanitaria quando invece si è trattata solo di una provocazione mediatica che poteva anche finire molto male”. In conclusione, Sardone ha aggiunto un’ulteriore stoccata: il consigliere del Pd “ora si fa invitare nei licei per farsi pubblicità sfruttando il dramma di Gaza”.