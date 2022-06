Giorgia Meloni ridicolizza Enrico Letta: "Per fortuna che è il tuo mito", disastrosa gaffe del piddino

18 giugno 2022 a

Giorgia Meloni ed Enrico Letta ancora protagonisti di un botta e risposta a distanza. A iniziare il segretario del Partito democratico, che ha tentato di provocare la leader di Fratelli d'Italia su Twitter. Qui Letta ha pubblicato una locandina del fumetto dell'"investigatore dell'incubo", Dylan Dog con tanto di commento: "È vero, è il mio mito. Lo confesso. Tutto torna. #AbissoDellaMorte". Una chiara frecciata all'avversaria politica che aveva parlato di "abisso della morte" sui social: "Quindi Enrico Letta dice: no al lavoro della nostra gente, no ai confini sicuri, no alla cultura della vita; sì alla grande finanza internazionale, sì all'immigrazione incontrollata, sì all'abisso della morte".

Anch'essa una frase preceduta da un attacco di Letta alla Meloni: "Penserò a costruire una proposta di futuro che è l'opposto dei sì e dei no detti da Giorgia Meloni in Andalusia". La lunga sfilza di scambi di battute non poteva che concludersi con la leader di FdI che in poche righe smonta Letta: "'Abisso della morte' lo troverai nelle parole di Papa Francesco. E comunque il fumetto di Dylan Dog si chiama 'Abisso del Male' - ha tuonato - Per fortuna che era il tuo mito… Detto questo, una cosa è certa: è un dibattito surreale. Solo che lo avete scatenato voi".

Insomma, ancora una volta la Meloni finisce al centro di un'assurda polemica. Lei stessa giorni fa si era scagliata contro quei talk e quei personaggi che non fanno che sollevare odio: "Tutti quelli che si sono permessi di dire una parola sbagliata e non tanto per me, ma perché voglio sapere se in questa Nazione c'è ancora il diritto di non essere di sinistra senza rischiare di diventare vittime dello spostato di turno perché gli hanno insegnato a odiarti".

