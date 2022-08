Tg1, Guido Crosetto sbotta contro Bonini: "Faccia il conduttore, non la parte"

08 agosto 2022 a

È lite al Tg1. Durante lo spazio mattutino di lunedì 8 agosto Guido Crosetto e Senio Bonini si rendono protagonisti di un acceso botta e risposta. A iniziare è il conduttore. Parlando del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Bonini precisa: "Però Fratelli d’Italia ha votato 5 volte no sul PNNR all’inizio, questo lo dobbiamo ricordare". Immediata la replica del co-fondatore di Fratelli d'Italia che tuona: "Lei faccia il conduttore, non faccia la parte". "No - è la risposta del giornalista -, io faccio il conduttore e richiamo alla memoria, poi le chiedo un commento, questo è ovvio, per carità".

Ma Crosetto tira dritto: "No, no, no, non si schieri troppo…FdI ha votato 5 volte in Europa contro indicando come problematica quelle cose che poi sono state cambiate". Nonostante la discussione sia nata e morta in studio, sui social non sono mancati commenti. Primo tra tutti quello di Vittorio Di Trapani. Il giornalista Rai ha preso le difese del collega, cinguettando: "I giornalisti non danno la parola, fanno domande, ricordano fatti, fanno fact-checking. Vuol dire 'schierarsi'? Si. Ma dalla parte dell’informazione".

Qualche giorno fa, sempre Crosetto è stato protagonista di un'altra dicussione. Questa volta però su La7 con Paolo Celata. Il conduttore ha attaccato Giorgia Meloni. Il motivo? "Parla della famiglia e non è sposata…". Parole che hanno scatenato l'imprenditore: "Se poi lei ce l’ha con la Meloni, la chiami qua e si confronti. Io so benissimo che la linea di questa rete sia una linea… e lo capisco e fate benissimo a dimostrarlo fin dal primo giorno - ha accusato per poi concludere -. È un’evidente linea di questa rete, fate bene a dimostrarlo anche oggi, tanto è chiaro a tutti la linea di questa rete, del direttore, è chiarissima la vostra posizione sulla Meloni".