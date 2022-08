Coffee Break, rissa Rampelli-De Micheli: "Meloni fascista? Voi avete coda di paglia"

13 agosto 2022 a

Giorgia Meloni ha chiarito la sua posizione sul fascismo con un video in tre lingue destinato alla stampa internazionale, eppure gli avversari politici continuano a non darle tregua su questo argomento. E così a Coffee Break, su La7, è avvenuto uno scontro tra Paola De Micheli e Fabio Rampelli. La deputata del Pd ha infatti attaccato nuovamente la leader di Fdi, tirano in ballo una risoluzione non votata in Parlamento.

“Bastava che votasse l’interpellanza in Parlamento - ha dichiarato la De Micheli - nella quale chiedevamo di chiudere tutti i partiti che si ispiravano al fascismo invece di votare contro. Non è che tu fai un video e poi quando hai la possibilità di votare per chiudere tutti i partiti di ispirazione fascista voti contro perché vuol dire che tu dici una cosa, anche bene, ma ne fai un’altra”. Pronta la replica di Rampelli: “È il Pd che non ha voluto votare la risoluzione approvata dal Parlamento europeo che condannava tutti i totalitarismi, a cominciare dal fascismo e dal nazismo ma concludendo con il comunismo”.

“Voi avete la coda di paglia - ha attaccato Rampelli - e non riuscite a parlare di voi stessi e del vostro passato. I totalitarismi vanno condannati tutti. E anche voi dovete prendere le distanze dal comunismo e lo dovete fare a maggior ragione adesso che vi siete alleati con i comunisti. Cominciamo a parlare di quello che succede nel Pd piuttosto che fare i furbi. Per non parlare di come avete strumentalizzato la stampa internazionale a danno dell’Italia”.