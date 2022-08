L'Aria Che Tira, Rixi demolisce Matteo Richetti: "Basta balle"

29 agosto 2022 a

Acceso botta e risposta tra Matteo Richetti ed Edoardo Rixi. Teatro dello scontro L'Aria Che Tira, il programma di La7 in onda lunedì 29 agosto. A gettare benzina sul fuoco il conduttore Francesco Magnani, che ha chiesto il parere di entrambi sulla proposta di tregua della campagna elettorale per il caro energia: "Il governo Draghi è in carica per la gestione degli affari correnti, non si può chiedere di fare uno scostamento di 10 miliardi. Rixi! Non si doveva mandare a casa!".

Per il senatore di Azione un nuovo governo entrerà in carica "non prima di ottobre, cosa diremo fino a quel momento?". Immediata la replica del deputato della Lega che si dice in disaccordo: "Non è così". "Dovevamo lasciare Draghi lì dov'era, almeno avremmo parlato di cose serie oggi", è la controreplica. Richetti svela poi l'obiettivo del loro progetto guidato da Carlo Calenda; "Proponiamo al paese il miglior premier possibile, Mario Draghi". Poi di nuovo l'attacco a Rixi: "Ci ha spiegato che la Lega ha governato per 15 anni, nel 2018 c'eri tu al governo, fai pace con te stesso!".

Frasi che fanno saltare subito dalla sedia il leghista: "Ma cosa? È il centrosinistra che ha governato per 15 anni, noi abbiamo governato neanche un anno. Le balle non le voglio, va detta la verità". Anche questo però non basta all'esponente di Azione che si impunta: "Il centrosinistra è stato più coraggioso", mettendo insieme partiti diversi mentre il centrodestra "propone un programma che costa più di 100 miliardi a spese degli italiani".