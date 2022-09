L'aria che tira, Santanchè massacra il Pd Furfaro: "Chi è questo cafone? Studia"

05 settembre 2022 a

a

a

Scontro in diretta da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 5 settembre, tra il piddino Marco Furfaro e Daniela Santanchè. "Sono carico ma sono educato, a differenza di quella che mi ha interrotto 62 volte", attacca il candidato pistoiese dei demi rivolgendosi alla candidata di Fratelli d'Italia che è in collegamento. "Non mi sembra molto educato, interrompe. Ora do i dati, così magari qualcuno studia", replica la Pitonessa. "Li dia a Salvini i dati, visto che dice che in Russia stanno meglio che in Italia", la incalza Furfaro. "La dipendenza dal gas russo con il governo Berlusconi era al 19 per cento, nel 2014 con Enrico Letta era al 45 e con l'ultimo governo Conte al 47", lo zittisce la Santanchè.



Qui lo scontro dalla Merlino tra Furfaro e Santanchè

"Eh beh, dammelo...". Elisabetta Gardini asfalta lady Verdi: rissa in tv | Video

Furfaro parla anche del "tradimento" di Giorgia Meloni. Di fronte a queste dichiarazioni del piddino Daniela Santanchè non ce la fa a trattenersi: "La Meloni non ha mai tradito, noi siamo stati patriottici anche all'opposizione. Perché questo modo di interrompere? Almeno l'educazione. Ma chi è 'sto cafone?", insiste la Pitonessa, che ironica conclude: "Lascio la parola a Furfaro che ha milioni di voti".