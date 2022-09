Omnibus, rissa Rixi-Romano: "Da chi prendeva soldi Letta", il piddino sbrocca

19 settembre 2022 a

È scontro a Omnibus su La7. Nella puntata di lunedì 19 settembre, tra Andrea Romano ed Edoardo Rixi volano stracci. A iniziare il deputato del Partito democratico: "Quello che stiamo facendo noi per l'Europa è chiaro, mentre una destra Meloni-Salvini con un Berlusconi che pattina, che dice che il modello è Orban...". Ma Romano non fa in tempo a finire che interviene il leghista: "Ma quando mai l'hanno detto?".

Romano tira dritto e si dice preoccupato per tutto questo: "Le conseguenze sull'isolamento italiano se vincesse la destra sono tante. Anche se io non credo che vinca la destra". A quel punto la parola passa a Rixi: "Quello che mi dispiace è che in questa campagna elettorale la sinistra, invece di avere delle idee, continua a incitare l'odio contro la destra".

Poi la stoccata: "Sarebbe troppo facile dire che non ci fidiamo di Letta perché tre anni fa a Parigi prendeva i soldi dai francesi e oggi i francesi ci tagliano l'energia che ci forniscono". Una frase che scatena il dem: "Ma vogliamo veramente parlare di soldi? E quelli di Putin?". "Ma cosa dice? Ma quali soldi di Putin?- domanda l'esponente del Carroccio -. È allucinante che continuiate a mentire al popolo italiano, questa è la politica del sospetto". A interrompere il botta e risposta solo Gaia Tortora, conduttrice della trasmissione.