L'aria che tira, Renzi vuole rovinare Conte: "Il peggiore di tutti, ci vediamo in tribunale"

03 ottobre 2022 a

a

a

Anche dopo le elezioni, la tensione tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte resta altissima. Tensione esplosa in campagna elettorale quando il leader M5s ha invitato l'omologo di Italia Viva ad andare a Palermo "senza scorta". Frase storta, una minaccia neppur troppo velata, che accese un putiferio. E su quella frase si torna a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, dove Renzi è ospite in studio. "Lei ha detto più volte che il M5s fosse morto", afferma la Merlino chiamandolo a un commento sulle ultime elezioni.

"Se diventa capo del Pd...": Matteo Renzi demolisce Elly Schlein

"Guardiamo l'analisi del voto - risponde Renzi -. Giorgia Meloni ha fatto il 26%, bene, è un risultato ottimo, ha avuto forza e costanza, ma non ha fatto il 40%. Governa grazie ad Enrico Letta che ha fatto il 19 per cento. Il M5s ha perso 6 milioni di voti e ha preso il 15,5 per cento. Perché è andato bene? Se avessero aspettato il 2023, sarebbero morti", afferma l'ex premier.

"La conosco e...". Feltri, la profezia sul governo-Meloni: cosa succederà

"Conte? Ha fatto un'operazione nell'interesse del M5s e contro l'interesse del Paese. Se fossimo arrivati a scadenza naturale, Draghi avrebbe gestito l'emergenza bollette e il M5s avrebbe preso di meno alle elezioni", riprende il leader di IV. "Dopodiché Conte è quello che si è comportato peggio in questa campagna elettorale. Mi ha minacciato. Se io dico che il reddito è voto di scambio, è un'opinione legittima. Ma dirmi vieni in piazza senza scorta è un atto di minaccia. Lui ha il triplo della mia scorta, è legittimo. Quello che non è accettabile è minacciare la mia persona: cosa vuol dire vieni in piazza senza scorta? È il peggiore di tutti: ha strizzato l'occhio ai violenti. Lasciamo stare, con lui me la vedo in tribunale", conclude uno scatenato Matteo Renzi.