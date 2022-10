Dritto e Rovescio, Gardini demolisce De Micheli: "Quando arriveremo..."

07 ottobre 2022 a

Volano stracci a Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4. La puntata è quella di giovedì 6 ottobre, tra gli ospiti ecco Paola De Micheli, del Pd e in odor di candidatura al prossimo congresso, ed Elisabetta Gardini, esponente di spicco dei Fratelli d'Italia.

E la De Micheli, da buona piddina, fa ascoltare le note del suo disco rotto: attacca Giorgia Meloni, dice in buona sostanza che chi la ha votato ha sbagliato tutto, alza il metaforico ditino. Scordando, in maniera grossolana e plateale, che al governo, ad oggi, ci sono ancora loro. Il tutto mentre infuria il caro-energia e una crisi economica che, potenzialmente, può far saltare in aria questo paese. Una serie di circostanze che Elisabetta Gardini le ricorda. Con veemenza.

"La De Micheli sta offendendo tutti gli italiani - premette -. Sta dicendo delle cose sul governo che verrà e vuole coprire il fatto che sta lei al governo in questo momento e le cose che dice le dovrebbe fare. Non è una guerra, una battaglia tra me e lei. Noi se potessimo faremmo le cose per le persone. Voi avete il governo e lo potete fare, avete fatto diventare queste cose una schemraglia politica. E l'Italia sta morendo. Le aziende stanno morendo. Quando arriveremo faremo di tutto, ci prenderemo la responsabilità sulle spalle per mettere in sicurezza famiglie e imprese. E voi non lo avete fatto e non lo state facendo da un anno", conclude una scatenata Gardini di fronte a una De Micheli impassibile.