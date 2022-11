Luca Bottura-choc: "Solo perché sono neri". Salvini, replica fulminante

08 novembre 2022 a

Sinistra scatenata contro il governo per il caso ong. Tutti nel mirino: in primis Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno della linea della fermezza. Poi ovviamente il premier, Giorgia Meloni. Ma anche Matteo Salvini, il vicepremier e leader della Lega da sempre per la politica dei porti chiusi.

Vale tutto, da sinistra per colpire il "nemico" di destra. Già, schierati compatti al fianco dell'Europa che dell'emergenza-migranti non vuole farsi carico. E se vale tutto, ecco che allora scende in campo uno come Luca Bottura, firma de La Stampa, che del fango e il disprezzo per il centrodestra ha fatto il suo marchio di fabbrica.

E così, ecco che Bottura posta un cinguettio su Twitter, laddove scrive quanto segue: "Che poi non li volete perché sono neri, dai. Basterebbe dirlo e ci sarebbe meno ipocrisia". Una battuta? Nel caso, uscita malissimo. Più probabile che si tratti esattamente di quello che pensa: già, il governo non li vorrebbe per il colore della pelle. Francamente, sconcertante.

A Bottura, però, ha scelto di replicare proprio Matteo Salvini. Replica essenziale, breve, ma profondamente incisiva. Il leghista infatti rilancia il tweet del giornalista e, di suo pungo, ci aggiunge: "Si commenta da solo". Sottoscriviamo.