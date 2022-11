L'aria che tira, Candiani travolge Migliore: "Non fare il cog***e, vai a..."

28 novembre 2022 a

a

a

"Se sono arrivati già alla coperta corta...". La devastante rissa tra Gennaro Migliore del Pd e Stefano Candiani della Lega, ospiti di Myrta Merlino a L'aria che tira, parte all'improvviso e deflagra nel giro di pochi secondi. Si sta parlando del disastro di Ischia, Candiani tira in ballo la scarsità di risorse economiche da destinare alla messa in sicurezza del territorio. Migliore ne fa questione politica per criticare il governo Meloni e il leghista, a questo punto, parte in quarta: "Migliore non fare il cog***e, la coperta era corta già da prima". "Ma come ti permetti - replica piccato il dem -. Non sai cosa dire e insulti, ti devi scusare". "Speculare sulla miseria della gente e sulle sue difficoltà è una cosa ignobile, vergognati".

"In galera il sindaco e chi li permette". Ischia, la bomba di Pichetto Fratin

La Merlino chiede ai due di fermarsi, con le mani giunte davanti al volto ma Migliore riparte di slancio: "Non sai cosa stai facendo e state mettendo sottosopra un Paese. Sei un maleducato e siccome non hai risposte pensi di insultare il tuo interlocutore". "Provocare su queste cose è veramente ignobile", ribatte Candiani.





Rissa Candiani-Migliore, guarda il video di L'aria che tira

"Candiani la conosco da tanto tempo, mi faccia una cortesia: non usiamo queste parole, non nel mio programma. Le chiedo di scusarsi con Migliore", è l'appello della Merlino. "Myrta, moderi la discussione perché arrivare a queste provocazioni è veramente ignobile". "Va bene ma cog***e non si dice alla mattina".

"A membro di segugio". L'ex grillino Ciampolillo telefona e Giletti esplode | Video

"Ribadisco quello che ho detto e stia zitto Candiani quando parlo io", riprende la parola Migliore con Candiani che gli ride in faccia: "Ahahah, ma vai a quel paese". "No non si può, è completamente in confusione", allarga le braccia Migliore. Ma Candiani non demorde: "Migliore è un provocatore, stavamo parlando di cose serie ma fa provocazione politica a prescindere".