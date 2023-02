Omnibus, il deputato di sinistra insulta? Gaia Tortora lo demolisce

06 febbraio 2023 a

Marco Grimaldi oltrepassa i limiti. In collegamento con Gaia Tortora, nella puntata di lunedì 6 febbraio di Omnibus, il deputato di Verdi-Sinistra italiana insulta Francesco Giubilei. Tutto ha inizio quando la conduttrice di La7 presenta il tema: il 41 bis e gli anarchici, con Grimaldi che accusa il centrodestra. Ma non solo. "Lo dico all'investigatopo che è lì in studio...", esordisce il deputato scatenando la reazione della Tortora: "Chi è? È una cosa molto brutta, non si insultano le persone".

E senza chiedere scusa al consigliere straordinario del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, Grimaldi prosegue: "La nostra richiesta è quella di non far diventare Cospito un martire, noi non abbiamo chiesto l'abolizione del 41 bis, questa confusione non la stiamo facendo noi". Eppure la conduttrice mostra i tweet: "È tutto sui social, può vederlo anche lei".

"Spostiamoci dall'oggetto di questa discussione - replica Grimaldi -, sarà pur legittimo che alcune forze politiche pur mantenendo il 41 bis, chiedano ad esempio che ai detenuti venga data la possibilità di leggere libri? Non ci dobbiamo scandalizzare. Possiamo andare oltre senza togliere l'effetto deterrente". Ecco allora che il deputato lancia una frecciata al governo di centrodestra: "Per quanto si autoassolvono, nei primi 100 giorni l'inflazione sta picchiando durissimo, abbiamo tra i salari più bassi. Servirebbe un'azione, quindi non ci si deve stupire delle posizioni filo-draghiane di questo esecutivo". Accuse alle quali Federico Mollicone risponde per le rime: "Cospito è un terrorista che inneggia alla violenza". L'esponente di Fratelli d'Italia ricorda le parole dell'anarchico che disse di aver "trovato il senso della vita nel giorno in cui ha gambizzato l'ad di Ansaldo nucleare". A lui la sinistra ha fatto visita in carcere.