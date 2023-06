Schlein umiliata: "Ma lo ha letto?", la scoperta sul corteo M5s

17 giugno 2023 a

Elly Schlein ha voluto partecipare al corteo del Movimento 5 Stelle in corso a Roma. Un tentativo, quello del leader del Pd, di creare un'alleanza con i grillini. Eppure a crearle non poco imbarazzo ci pensa Davide Faraone. Il deputato di Italia Viva, in un cinguettio, riporta Elly alla realtà. "La segretaria del Pd oggi ha partecipato alla manifestazione del M5S a Roma. Per curiosità sono andato a leggere la piattaforma della manifestazione, le ragioni della piazza, per capire le ragioni della partecipazione della Schlein". Risultato? Quello M5s è un corteo contro i dem. "Osservo soltanto che la Schlein ha partecipato ad una manifestazione contro il partito che dirige", conclude Faraone citando i punti della piattaforma.

Tra questi, riporta il parlamentare: "1 Difesa dei principi previsti dal decreto dignità approvato dal Governo Conte 1, Lega/M5S, il Pd ha votato contro in Parlamento, segretario Zingaretti. 2 No all’invio di armi all’Ucraina, il Pd ha sempre votato a favore, dal governo Draghi ad oggi, segretari Letta e Schlein. 3 Difesa del reddito di cittadinanza introdotto dal governo Conte 1, il Partito Democratico ha votato contro in Parlamento, segretario Zingaretti. 4 No all’abolizione del reato di abuso d’ufficio, da anni i sindaci del Pd sostenuti da tutti i segretari politici, senza soluzione di continuità, sostengono il contrario".

Finita qui? Macché: "5 Sostegno alle tesi avanzate dagli ambientalisti di “Ultima generazione”, con intervento previsto di un rappresentante dal palco della manifestazione, gli stessi presi a pedate dal sindaco Pd, Nardella, quando hanno imbrattato Palazzo Vecchio a Firenze e attaccati dal sindaco Pd, Gualtieri, quando per pulire la fontana di Trevi da un colorante nero, ha dovuto buttare trecentomila litri d’acqua. 6 Sostegno agli esodati del super bonus 110% contro la revisione proposta per primo dal Governo Draghi e sostenuta dal Pd, segretario Enrico Letta. 7 Assenza totale dalla piattaforma di un punto sull’immigrazione, contro i principi dei decreti sicurezza introdotti dal Governo Conte 1 col voto contrario del Pd a guida Zingaretti e riproposti dal Governo Meloni". E la conclusione di Faraone non può che essere: "Potrei continuare, ma non voglio infierire. Osservo soltanto che la Schlein ha partecipato ad una manifestazione contro il partito che dirige".