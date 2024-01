De Magistris provoca e Cattaneo lo ammutolisce: "Dice quello che la sinistra tace"

02 gennaio 2024 a

a

a

Si parla della manovra a L'Aria Che Tira e, in particolare, della situazione economica in Italia. A scontrarsi nel programma in onda martedì 2 gennaio su La7, Luigi De Magistris e Alessandro Cattaneo. Per l'ex sindaco di Napoli "le immagini di questo Natale e Capodanno sono pesanti, le disuguaglianze sono crescenti. Io giro - spiega a Francesco Magnani - là dove il benessere non arriva a certi livelli".

Un esempio? "Le povertà che aumentano, le mense che crescono, le persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese, i redditi che sono i più bassi e non crescono... Io non credo che le responsabilità siano esclusivamente del governo Meloni, ma vanno in continuità". Insomma, a detta di De Magistris "si potevano fare cose coraggiose", come "tassare chi è ricchissimo, gli extraprofitti".

"Leggo i giornali e mi sciacquo": Italo Bocchino a valanga, come inchioda Parenzo | Video

Poi la frecciata al deputato di Forza Italia: "Ride perché fa una vita agiata e non si rende conto, il suo sorriso mi fa capire che non faranno nulla". Parole non passate inosservate a Cattaneo, che replica: "No, io sorrido perché almeno ha il coraggio di dire quello che una certa sinistra non sa dire". Ossia, "che se la sinistra fosse al governo metterebbe la patrimoniale, la tassa sulla prima casa... Tutte tasse. Noi invece siamo contenti di aver fatto una manovra finanziaria senza nuove tasse".