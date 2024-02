Vincenzo De Luca sfida ancora FdI: "Foti sarà querelato"

17 febbraio 2024 a

Prosegue la bagarre tra Vincenzo De Luca e Fratelli d'Italia. Dopo che il governatore della Regione Campania ha dato della "stro***" a Giorgia Meloni, ecco che l'esponente dem minaccia anche querele. Tutto vero. "Il deputato Foti - scrive De Luca sui social network - sarà querelato per le dichiarazioni rese al tg di Retequattro. La Campania avrebbe speso solo il 24 per cento delle risorse Fsc. È l’ennesima notizia falsa e completamente inventata. Ne risponderà".

Poco prima il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, aveva condannato gli insulti di De Luca al premier, definendoli "spazzatura". "Il Pd - sono state le sue parole - ha tutto l’interesse non solo a prendere distanze, ma a chiedere le dimissioni del presidente della Campania. Non è accettabile che nel dibattito politico si vada ad insultare gratuitamente le persone. Mentre si svolgeva la protesta di oggi nei confronti delle forze dell’ordine, Giorgia Meloni era in Calabria a firmare un accordo con la Regione che potrà disporre di oltre 3miliardi di euro".

"Ci sono confini insuperabili". la lezione di Bruno Vespa a De Luca

Da qui la frase per il dem incriminata: "Invece di fare queste pagliacciate, dovrebbe rispondere del perché ha speso il 24 per cento delle risorse a sua disposizione". Intanto il governatore campano è sceso in piazza a Roma, alla testa di alcune centinaia di sindaci del sud, per sfidare il presidente del Consiglio. Una manifestazione finita però tra spintoni e cori sulle note di "Bella Ciao". Insomma, un flop.