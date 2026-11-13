Roberto Vannacci lascia di sasso Formigli: “Cos’hanno di italiano?”

Roberto Vannacci, fondatore e leader di Futuro Nazionale, è assoluto protagonista dell’ultima puntata di Piazzapulita, il programma d’approfondimento di La7 del giovedì sera, condotto da Corrado Formigli.

Il generale, innanzitutto, spiega qual è la differenza tra un italiano di prima e di seconda generazione: “Io non li chiamerei italiani di seconda generazione, ma asiatici nati e vissuti in Italia. Cos’hanno di italiano?” E aggiunge: “Pensiamo che possano diventare italiane tutte quelle persone che dimostrano di assimilarsi alla nostra cultura e civiltà e di profondere un amore per la patria per la quale si richiede la cittadinanza, tale da far prevalere questa patria a quella di origine. Non ne faccio un problema di religione, ne faccio un problema di civiltà”.

Poi, si passa a parlare di sicurezza e legittima difesa e viene tirato in ballo il caso di Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour che il 28 aprile 2021, dopo una rapina nel suo negozio, inseguì i tre banditi e sparò, uccidendone due e ferendone un terzo. La Cassazione, il 15 luglio 2026, ha confermato la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per omicidio volontario e tentato omicidio. Vannacci è totalmente dalla parte del gioielliere: “Lui non poteva sapere che la pistola della rapina fosse giocattolo. Se quei criminali non fossero entrati nella gioielleria di Roggero e non avessero minacciato di morte lui e la moglie con una pistola che non poteva sapere che fosse finta, quelle persone sarebbero vive, vegete e contente”.

Riguardo l’uccisione di due ladri per mano di Roggero, l’ex generale aggiunge: “Io sono una persona che, se vede la propria figlia in un lago di sangue e uno che scappa, lo rincorrerebbe in capo al mondo, sono una persona che potrebbe anche perdere la testa e devo prevedere nella legge che qualunque persona che perda la testa venga giudicata come una persona che l’ha persa la testa”.