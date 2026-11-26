“Dimissioni? Io sono pronto a farlo, spererei anche lui”. L’onorevole Galeazzo Bignami non arretra di un centimetro. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera è tornato ad attaccare Giuseppe Conte, in seguito al botta e risposta relativo alla Commissione Covid, a Montecitorio.

“Conte, la mia proposta è ancora valida”, scrive Bignami sui suoi profili social. E poi passa all’attacco, incalzaldo il leader grillino: “Conte dice che mi vuol portare in Tribunale, io penso che sia lui a dover finire in Tribunale. Ci andiamo tutti e due, dimettendoci, perché là l’immunità, come ha detto ieri anche Conte, non è una cosa che può essere enunciata da un singolo deputato. C’è solo un modo: dimettersi”.

E poi lancia il guanto di sfida all’ex Premier, proprio il relazione alle dimissioni: " Io sono pronto a farlo, spererei anche lui". Chissà quale sarà la nuova risposta di Giuseppe Conte...