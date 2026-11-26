Un insulto spregevole, arrivato proprio ieri - mercoledì 25 nombre, il giorno in cui si celebra la lotta contro la violenza sulle donne. La vittima dell’episodio è la sindaca di Genova Silvia Salis, che sui social ha denunciato una scritta aberrante apparsa su un cancello, a pochi passi dalla sua abitazione: “Salis tro***”. “Proprio oggi, 25 novembre. A Genova, a pochi metri da casa mia, da mio figlio, da mia mamma. È la conferma esatta di ciò che ripeto da tempo: noi donne subiamo sempre una doppia violenza. Quando si vuole attaccare un uomo in politica gli si contesta il ruolo, gli si dà dell’incapace. A una donna no: si sceglie subito di colpirla in quanto donna, con parole come tr**a o put***a, per delegittimarla e umiliarla sul piano personale. Questa non è critica politica, è sessismo puro, è così che la violenza diventa normale, un vabbè alla volta”, il post della dem.

E ancora: “Come ho già fatto con gli hater reagisco e denuncio, perché seminare odio, violenza e sessismo non è gratis. E chi lo fa ne risponde. A chi si chiede ancora a cosa serva l’educazione affettiva fin da piccoli, oggi risponde quella scritta. Ecco perché non ci fermiamo”. I risarcimenti ottenuti nelle cause intentate in passato contro alcuni degli hater erano stati donati dalla Salis per iniziative di solidarietà e per sostenere l’attività di centri antiviolenza.