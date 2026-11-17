Scatto del centrodestra. Secondo l’ultima rilevazione della media dei sondaggi curata da doppiacifra.it (aggiornata al 16 novembre 2026), la coalizione guidata da Fratelli d’Italia della Premier Giorgia Meloni si è avvicinata in maniera sensibile al Campo Largo, ormai vicino soltanto pochi punti percentuali. La coalizione del centrosinistra rimane in testa ai sondaggi con il 43,3%, ma il centrodestra si è portato a soli quattro decimi di punti, a 42,9%. Una differenza molto sottile, che conferma un netto cambio di passo rispetto allo scorso autunno: a settembre, il margine tra centrosinistra e centrodestra era intorno ai tre punti percentuali.

Passando ai singoli partiti, Fratelli d’Italia si conferma prima forza nel panorama nazionale. Il Partito guidato dalla Premier Meloni sale al 27,5%, registrando un progresso di 0,1 punti. Il Partito Democratico, invece, è in calo. Nell’ultimo mese ha perso 0,2 punti, scendendo al 20,8%. Stabile, invece, il Movimento 5 Stelle, che resta al 12,5%.

Passando alla coalizione di centrosinistra, non ci sono scostamenti significativi. Forza Italia si attesta al 7,4%, con un leggero calo di 0,1 punti. Lieve recupero della Lega, che sale di 0,1 punti a 5,7%. Stabili Noi Moderati, che resta a 1,1%, e Sud Chiama Nord, al 1,2%. Nel centrosinistra, invece, Alleanza Verdi e Sinistra perde 0,1 punti e va a 6,4%. Stabili Italia Viva (2,4%) e +Europa (1,3%). Fuori dalle coalizioni, crolla ancora Futuro Nazionale. Il Partito guidato da Roberto Vannacci scende di 0,6 punti, portandosi a 6,6%.