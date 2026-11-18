Ovazione nello studio di 4 Di Sera per Galeazzo Bignami. Ospite di Paolo Del Debbio nella puntata in onda martedì 17 novembre, il deputato di Fratelli d’Italia esordisce così: “A me sembra la solita storia, cioè che la sinistra, o meglio, i comunisti, fanno i comunisti con i soldi degli altri, non però togliendo a chi ha di più per dare a chi ha di meno, ma togliendo a chi fa di più per dare a chi fa di meno, perché ci hanno già detto anche come intendono usare questi soldi, col reddito di cittadinanza”.

E ancora: “E sia chiaro, io voglio essere molto chiaro su questo, se una persona vuole stare a casa a non far niente, è libero di farlo, ma non può farlo usando i soldi nostri e prendendoli dalle nostre casse. Ed è il motivo per il quale il governo Meloni ha abbassato le tasse di 23 miliardi e mezzo”.

Parole di fronte alle quali, Irene Tinagli (esponente del Partito democratico), non riesce a replicare. Al termine del suo discorso, gli applausi non sono mancati. L’intervento è stato poi rilanciato su X dallo stesso Bignami che ha commentato con un semplice: “Siete sempre e comunque dei poveri comunisti”.