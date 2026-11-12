Sondaggio Bidimedia, colpo basso per il Campo Largo: il dato che accorcia il divario

di Redazione
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Le singole forze politiche del centrodestra crescono più di quelle del Campo Largo. A confermarlo l’ultima rilevazione BiDiMedia sulle intenzioni di voto. Rispetto alla rilevazione del 30 ottobre, il quadro è sostanzialmente stabile, con un’unica variazione di rilievo: la nuova flessione di Futuro Nazionale, che perde 0,7 punti e scende al 6,0%.

A scendere di poco anche FdI. Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 26,3 per cento (-0,3). Cala anche il Partito Democratico che si ferma al 20,5 per cento (-0,1), mentre il Movimento 5 Stelle è stabile al 12,0. Tra le altre forze maggiori, Forza Italia sale al 7,3% (+0,1), Alleanza Verdi e Sinistra cala al 6,5% (-0,2) e la Lega cresce al 5,6% (+0,2). Insomma, le forze principali dell’alleanza di centrosinistra perdono tutte qualcosa tranne i grillini.

Tra le forze minori, Il Centro Calenda – Azione è al 2,8 per cento (-0,2), Casa Riformista – Italia Viva al 2,0% (+0,1), Sud chiama Nord – Cateno De Luca all’1,4 (+0,1) e Noi Moderati all’1,1 (+0,1). Segnano un lieve recupero anche Più Europa (0,9, +0,1), il Partito Liberaldemocratico (0,8, +0,1) e Rifondazione Comunista (0,8, +0,1); sono stabili Ora! (0,7) e UDC (0,5), mentre Potere al Popolo cala allo 0,5 (-0,3). Compaiono per la prima volta nella rilevazione Progetto Civico Italia – Controcorrente e PSI, al 2,0, e Italia Domani – Rizzo, allo 0,7%. Chi indica un’altra lista sale all’1,6 per cento (+0,2). Gli indecisi restano al 24(=).

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