Sondaggio Ghisleri: Meloni scava un solco, il Pd sprofonda. M5s fa il botto

Che mazzata sul Nazareno. E a rifilarla è, indirettamente, Alessandra Ghisleri, ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, su Rai 1. Secondo l’ultima rilevazione della celebre e autorevole sondaggista, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con il 28,2% dei consensi, in crescita dello 0,6% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 26 ottobre.

Segue, ma a grande distanza, il Partito democratico al 20,4%. I dem di Elly Schlein registrano un brusco calo dello 0,4. Nel centrosinistra a fare il botto è invece il Movimento 5 Stelle: il partito guidato da Giuseppe Conte infatti si attesta all’11,6% in crescita addirittura dell’1,2 per cento.

Questo il quadro che emerge dal sondaggio dell’Istituto Only Numbers sulle intenzioni di voto degli italiani. Al quarto posto tra i partiti c’è Forza Italia che, con il 7,6% (+0,1%), resta davanti a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che prosegue nel suo trend negativo: oggi è al 6,5% dopo aver ceduto lo 0,3 per cento.

Tra le opposizioni, scende e non di poco anche Alleanza Verdi Sinistra: il movimento guidato da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si trova al 6% e perde mezzo punto (-0,5%) tondo tondo, così come la Lega anch’essa al 6% (-0,5%).

Il debutto di Dibba

Seguono Azione-il centro al 3,3% (-0,1%), Italia Viva-Casa Riformista al 2,2% (stabile) mentre Schierarsi, l’associazione fondata da Alessandro Di Battista, debutta alla prima rilevazione con un 2,2 per cento. Seguono ancora +Europa all’1,1% (-0,2%), Progetto Civico (Onorato) all’1,1% (+0,3%), Noi Moderati all’1,1% (+0,2%), Sud chiama Nord (Cateno De Luca) stabile allo 0,8% e , infine, Più Uno (Ruffini-Gabrielli) stabile allo 0,5%. Gli altri partiti raccolgono complessivamente l’1,4%% (-2,6%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 41% (-7,5% rispetto all’ultima rilevazione). In generale, il centrodestra, senza FN (Vannacci), arriva al 43,7% in crescita dello 0,4% mentre il campo largo (Comprensivo di Italia Viva e +Europa) sarebbe al 42,9% e sale dello 0,4% (+0,4%).

I candidati premier

In particolare, poi, nell’ipotesi in cui fosse Conte il candidato premier per il centrosinistra la coalizione otterrebbe il 41% dei consensi mentre il centrodestra, con Meloni, sarebbe al 42,7%. Nell’eventualità, invece, in cui fosse Schlein la candidata a Palazzo Chigi per il Campo Largo questo avrebbe il 40,2% dei consensi contro il 43,8% del centrodestra con Meloni.