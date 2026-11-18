Un “netto calo” di Pd, Futuro Nazionale e Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Ixè sintetizza così l’ultimo sondaggio. Al primo posto, con addirittura il segno +, Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni si piazza al 26,5 per cento (+0,4). Segue il Pd al 20,9 (-1,1 per cento).

Terzo posto per i grillini. Il Movimento 5 Stelle raggiunge il 13,9 per cento (+0,3), seguito da Forza Italia al 7,5 (-0,1) e da Futuro Nazionale al 7,2 per cento. Ancora una volta il partito di Roberto Vannacci scivola di qualche decimale (-0,9).

E ancora, si trova Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Anche il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni cala. In questo caso, forse a causa dell’effetto-patrimoniale, Avs perde addirittura un 1 per cento.

Seguono la Lega al 5,1 per cento (+0,5), Azione al 2,6 per cento (-0,4), Italia Viva al 2 per cento (-0,4). Risultato? Stando a questi numeri il Campo largo (Pd, M5S, AVS, Italia Viva, altri centrosinistra) ottiene il 44,5 per cento mentre il centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, altri centrodestra) il 40,8. Il campo largo è davanti al centrodestra di 3,7 punti. Futuro Nazionale, al 7,2, e Azione, al 2,6, sono indicati fuori dalle due coalizioni.