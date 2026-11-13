Sondaggio Mannheimer, Vannacci alleato col centrodestra? Il dato clamoroso

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Futuro Nazionale di Roberto Vannacci dovrebbe allearsi con la coalizione guidata da Meloni? A questa domanda ha risposto Renato Mannheimer di Eumetra, che ha presentato il suo ultimo sondaggio in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita su La7. Dalla rilevazione, in particolare, è emerso che tra gli elettori dei partiti di governo - quindi Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Sud Chiama Nord - ha risposto “Certamente/probabilmente sì” il 59,8% degli intervistati; “Probabilmente/certamente no” il 36,8%; “Non so” il 3,4. “Perché c’è il timore di perdere”, ha spiegato il sondaggista.

“Tra gli elettori di Futuro Nazionale, invece, quasi 7 su 10 vogliono l’alleanza”, ha fatto notare Mannheimer. Nello specifico, a dire “Certamente/probabilmente sì” è il 68,7%, “Probabilmente/certamente no” il 24,2%, “Non so” il 7,1. “Secondo me dovrebbe verificare anche quanti voti perde Forza Italia nel caso in cui Fn faccia l’accordo con Meloni”, è intervenuto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, anche lui ospite della trasmissione.

“E votano per Calenda o per lei?”, lo ha incalzato Formigli. “Io penso che se Fn va col centrodestra, c’è un travaso verso il centrosinistra. Poi che votino Iv o altro non so...”, ha risposto l’ex premier. Passando al campo largo, l’ultimo sondaggio sul possibile leader ha evidenziato come Giuseppe Conte sia al 50,4% (-6,4 rispetto al 30 settembre); mentre Elly Schlein al 49,6% (+6,4). “Grande recupero per la Schlein, ora sono pari - ha sottolineato Mannheimer -. In questo pari però rimane che parte degli elettori del Pd, il 26%, prima era più del 30, sceglie Conte invece di Schlein”.

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