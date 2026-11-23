Come ogni lunedì sera, eccoci di nuovi a un altro appuntamento con il sondaggio Swg realizzato per il TgLa7 condotto da Enrico Mentana. Fratelli d’Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. La formazione politica guidata da Giorgia Meloni cala dello 0,2% e si piazza così al 28,4%. Restando dalle parti del centrodestra di governo, troviamo Forza Italia in calo dello 0,1%. Il partito di Antonio Tajani è quotato al 7%. Dunque la Lega di Matteo Salvini in netta ripresa. Il Carroccio cresce dello 0,2% e sale così al 5,9%. Poi c’é Sud Chiama Nord di Cateno De Luca /-0,1%) all’1% e Noi Moderati di Maurizio Lupi stabile all’1,1%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo sempre il Partito democratico in testa. Ma Elly Schlein continua a perdere consensi. il Nazareno cala dello 0,2% e si attesta così al 20,5%. Poi c’è il Movimento Cinque Stelle guidato da Giuseppe Conte. I grillini conquistano lo 0,3% e salgono così al 12,8%. Dunque Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che salgono dello 0,1% e si attestano in questo modo al 6,3%. Ancora, Italia Viva di MAtteo Renzi (-0,2%) al 2,2%, Più Europa di Riccardo Magi stabile all’1,3% e altri partiti del centrosinistra quotati intorno all’1,9%. per quanto riguarda le altre formazioni politiche, troviamo Futuro Nazionale di Roberto Vannacci in leggera ripresa. Il generale conquista lo 0,1% e sale così al 5,9%. Infine, c’è Azione di Carlo Calenda che sale dello 0,2% e si attesta così al 3,3%.