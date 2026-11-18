Col doppio scenario vince sempre Giorgia. L’Istituto Piepoli ha pubblicato un sondaggio molto interessante. Il motivo? Ipotizza due sentieri distinti: il primo con il centrodestra alleato con Roberto Vannacci; il secondo con Meloni in compagnia di Cateno De Luca e Luigi Marattin. Ma la sostanza non cambia: il campo largo sarebbe comunque sconfitto. Per quanto riguarda il primo scenario, le cifre sarebbero le seguenti: FdI al 28%, Lega 5,5%, Forza Italia 7%, Noi Moderati 1,5%, Sud Chiama Nord 1,5%, Pd 20,5%, Avs 6%, Più Europa 1%, M5s 12,5%, Italia Viva 3%, Azione 3%, Pld 1,5%, Futuro Nazionale 6,5%, Altri 2,5%. La conclusione? Con il generale Vannacci fuori dal centrodestra, la coalizione raggiungerebbe quota 45%.

Secondo scenario, ecco le cifre: FdI 29% (+1%), Lega 6% (+0,5%), Forza Italia 6,5% (-0,5%), Noi Moderati 1% (-0,5%), ScN 1,5%, Futuro Nazionale 5,5% (-1%), Pd 21% (+0,5%), Avs 6%, Più Europa 1%, M5s 12,5%, Italia Viva 3%, Azione 3%, Pld 1,5%, Altri 2,5%. In questo caso il centrodestra sarebbe quotato al 48%. Tre punti in più rispetto al primo scenario.

Ma non finisce qui. Il sondaggista ha anche riscontrato che la stragrande maggioranza degli elettori di Vannacci vorrebbe che il partito del generale entrasse a fare parte del centrodestra. DIscorso diverso per Lega e Forza Italia, i cui elettori sono restii ad alleanze con Fn. Quelli di FdI, invece, restano possibilisti.