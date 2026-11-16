Fdi si conferma il primo partito con il 28,2% dei consensi, in crescita dello 0,6% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 26 ottobre. Segue il Pd al 20,4% che cala dello 0,4%(-0,4%). M5S, invece, si attesta all’11,6% in crescita dell’1,2%(+1,2%). E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’Istituto Only Numbers (Ghisleri) per “Porta a Porta”, sulle intenzioni di voto degli italiani.

Al quarto posto tra i partiti Forza Italia che, con il 7,6% (+0,1%), è davanti a Futuro Nazionale di Vannacci che è al 6,5% e cede lo 0,3%(-0,3%). Alleanza Verdi Sinistra è al 6% e perde mezzo punto (-0,5%) come la Lega anch’essa al 6% (-0,5%). Seguono Azione-il centro al 3,3% (-0,1%), Italia Viva-Casa Riformista al 2,2% (stabile), schierarsi (Di Battista) al 2,2% (prima rilevazione), +Europa all’1,1% (-0,2%), Progetto Civico (Onorato) all’1,1% (+0,3%), Noi Moderati all’ 1,1% (+0,2%), Sud chiama Nord (Cateno De Luca) stabile allo 0,8% e , infine, Più Uno (Ruffini-Gabrielli) stabile allo 0,5%.

Gli altri partiti raccolgono complessivamente l’1,4%% (-2,6%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 41% (-7,5% rispetto all’ultima rilevazione). In generale, il centrodestra, senza FN (Vannacci), si attesta al 43,7% in crescita dello 0,4% mentre il campo largo (Comprensivo di Italia Viva e +Europa) sarebbe al 42,9% e sale dello 0,4% (+0,4%). In particolare, poi, nell’ipotesi in cui fosse Conte il candidato premier per il centrosinistra la coalizione otterrebbe il 41% dei consensi mentre il centrodestra, con Meloni, sarebbe al 42,7%. Nell’eventualità, invece, in cui fosse Elly Schlein la candidata a Palazzo Chigi per il Campo Largo questo avrebbe il 40,2% dei consensi contro il 43,8% del centrodestra con Meloni.