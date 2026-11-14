S&P spappola i fegati della sinistra: altro successo per Meloni e Giorgetti, ecco dov’è l’Italia

L’agenzia di rating Standard & Poor’s (S&P) ha confermato il giudizio sul debito pubblico italiano, mantenendo il rating a lungo termine a BBB+ e quello a breve termine ad A-2, con un outlook positivo. La decisione riconosce la capacità dell’Italia di mantenere una buona posizione finanziaria esterna, nonostante le difficoltà internazionali legate ai costi energetici, ai dazi commerciali e alle tensioni economiche.

Secondo S&P, il settore privato italiano, grazie alla diversificazione e alla solidità delle esportazioni, continuerà a sostenere il surplus delle partite correnti, favorendo il miglioramento della posizione finanziaria del Paese. L’agenzia prevede inoltre una graduale riduzione del debito pubblico a partire dal 2028.

Non mancano tuttavia elementi di preoccupazione. L’aumento delle spese per energia, difesa e interessi potrebbe portare il deficit del 2027 oltre le precedenti previsioni. A pesare sulla crescita economica saranno anche problemi strutturali, come l’invecchiamento della popolazione, la bassa produttività e la conclusione del programma europeo Next Generation EU.

S&P sottolinea che un peggioramento significativo della situazione economica, commerciale o dei conti pubblici potrebbe portare a una revisione negativa del rating. Al contrario, una maggiore resilienza agli shock internazionali e una riduzione del rapporto debito/Pil potrebbero favorire un ulteriore miglioramento del giudizio.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha accolto positivamente la decisione, definendola un’ulteriore conferma della correttezza della strada intrapresa dal governo e un successo in un periodo internazionale particolarmente difficile.