Sulla scuola interviene il governo? Ufficiale: Cgil e sinistra vogliono lo scontro

Il governo Meloni ha deciso di fare marcia indietro sui tagli alla scuola. E, allo stesso tempo, sta cercando altri fondi per la sanità. Nonostante ciò, la Cgil guidata da Maurizio Landini non indietreggia di un millimetro. Confermato lo sciopero del 20 novembre, quello per cui il sindacalista - grande federatore del campo largo - ha deciso di non presentarsi all’incontro a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio. Un incontro “politicamente inutile”, hanno fatto sapere i rappresentanti della Cgil. Al contrario, la Cisl apprezza i passi avanti ma chiede interventi più incisivi. La Uil incassa il risultato sulla scuola e insiste sugli investimenti pubblici.

Il confronto a Palazzo Chigi sulla legge di Bilancio 2027 è durato quasi due ore e mezza. Ma per i sindacati il giudizio complessivo non è cambiato di una virgola. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che sono in corso valutazioni, anche nel confronto con le Regioni, per aumentare ulteriormente i finanziamenti alla sanità. E il governo ha fatto sapere che ritirerà la norma sui tagli agli organici scolastici. “C’è una buona notizia: i tagli sulla scuola saltano”, ha esclamato Bombardieri. “Giudico molto positivamente il superamento del taglio degli organici nella scuola che si sta profilando”, la conferma anche di Giuseppe Valditara.

“Stanno continuando a verificare le disponibilità e tutte quelle che si renderanno praticabili verranno riversate sulla sanità”, ha spiegato la leader della Cisl Daniela Fumarola. La Cisl, dal canto suo, ha riconosciuto l’aumento già previsto per il Fondo sanitario nazionale, ma lo considera insufficiente. “Stiamo lavorando col ministro Giorgetti per individuare maggiori fondi, ma lo dico con chiarezza: vogliamo premiare chi lavora nel Servizio sanitario nazionale”, le parole del ministro della Salute Orazio Schillaci.