Virginia Raggi: “Mi candido alle prossime politiche, ecco con chi”

Virginia Raggi si candida alle prossime politiche? A parlarne è stata lei stessa con Gaia Tortora a Omnibus su La7. “Stiamo ragionando in quella direzione con il Movimento Cinque Stelle, che è il mio partito, è casa mia e resta casa mia”, ha rivelato l’ex sindaca di Roma e attuale consigliera comunale all’opposizione, che in passato è stata critica con la leadership di Giuseppe Conte. Quando la conduttrice le ha chiesto se le manchi il partito delle origini, quello fondato da Beppe Grillo, lei ha risposto: “Allora quella fase è stata importantissima per costruire quello che c’è oggi. Non dobbiamo mai dimenticarci, secondo me, da dove siamo partiti. L’errore più grande che può fare il movimento è dimenticarsi da dove è partito, perché quella è la radice fondativa. Mi sembra che nei 20 punti del programma che è uscito da Nova, c’è tanto delle nostre origini, quindi stiamo riprendendo le ‘parole guerriere’, le stiamo trasferendo all’interno di un tavolo più ampio per dare una possibilità di futuro all’Italia, perché senza pace non c’è futuro”.

“Mi pare che altri partiti siano ancora un po’ in fase di studio, e comprensione dello scenario futuro. E questo è un problema perché, quando io incontro la gente per strada, al supermercato, dovunque, quello che mi dicono è dateci un’alternativa”, ha proseguito la Raggi. E ancora: “In questo momento il Movimento Cinque Stelle di Conte è quello che sta portando avanti a livello nazionale un’idea molto chiara di futuro, è quello che sta cercando di dare risposte agli italiani. Dall’altra parte c’è un governo che dice va tutto bene, tagliamo le bollette di 1,5 al mese, ed è un grande vanto, armiamoci...“.