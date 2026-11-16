Virginia Raggi è stata ospite a Omnibus, la trasmissione di approfondimento politico di La7 condotta da Gaia Tortora. L’ex sindaca di Roma ha dato una notizia ai telespettatori. Nonostante tutte quelle voci che la davano prossima a una candidatura con il movimento di Alessandro Di Battista, Raggi scenderà in campo ancora una volta con il M5s.

“Le interlocuzioni sono con il Movimento Cinque Stelle. Stiamo ragionando in quella direzione dato che il Movimento Cinque Stelle è il mio partito, è casa mia - le

parole di Virginia Raggi a Omnibus -. E resta casa mia. La fase del Movimento Cinque Stelle delle origini, quella di Beppe Grillo, è stata importantissima per costruire quello che c’è oggi. Non dobbiamo mai dimenticarci secondo me da dove siamo partiti. Ecco, l’errore più grande che può fare il Movimento Cinque Stelle è dimenticarsi da dove è partito perché quella è la radice fondativa”.

E ancora: “Mi sembra che nei 20 punti del programma che è uscito da Nova c’è tanto delle nostre origini. Quindi stiamo riprendendo le parole guerriere. Semplicemente le stiamo trasferendo all’interno di un tavolo più ampio per dare una possibilità di futuro all’Italia - ha concluso Raggi - perché senza pace non c’è futuro”.