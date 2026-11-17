Di Nicola Zingaretti, ex segretario del Pd ed ex governatore del Lazio, ci eravamo quasi dimenticati. Dal suo buen retiro di Bruxelles, dove gli italiani gli pagano lo stipendio per fare l’europarlamentare, aveva quasi fatto perdere le sue tracce. Poi ieri, di colpo, eccolo riapparire alle cronache.Per insultare gli italiani.Quelli di cui sopra, quelli che contribuiscono a pagargli lo stipendio.Partecipando a un dibattito tv si è fatto prendere dalla foga di spiegare quanti danni sta facendo il governo Meloni. Nell’impeto della discussione (dall’altra parte c’era il collega europarlamentare di Fdi, Nicola Procaccini), Zingaretti la spara grossa e dipinge gli italiani come un popolo che, testuale, «non ha più i soldi per cambiarsi le mutande». A quel punto interviene Procaccini che ribatte: «Questa cosa è vergognosa. Ma veramente volete fare la campagna elettorale dicendo agli italiani che sono dei morti di fame? Un minimo di dignità...». Poi la discussione si esaurisce lì, ma la frase di Zingaretti, oggettivamente infelice, resta.

I PRECEDENTI L’uscita di Zingaretti non stupisce più di tanto. Negli anni il fratello minore di Luca (il commissario Montalbano) ci ha abituato a gaffe anche peggiori di queste.Ricordiamole in rapida successione. Partendo da quella più lieve. Siamo nel 2012, il nostro è candidato alla Regione Lazio e durante un comizio si lascia scappare un sanguinoso: «Mi hanno imparato». Gli avversari lo sfottono per un po’ e la cosa finisce lì. Capita.L’apice però Zingaretti lo tocca nel periodo pandemico. Il Primo Maggio del 2020, quando è segretario nazionale del Pd, per fare gli auguri ai lavoratori italiani, pubblica la foto di un ospedale - che in quelle settimane era, grazie a medici e infermieri - il baluardo della resistenza del nostro popolo alla pandemia. Tutto condivisibile. A parte il fatto che la foto non ritraeva un ospedale italiano, bensì cinese. Il Covid, diciamolo, non ha affatto portato bene a Zingaretti. Nella fase della pre pandemia, quando non si capiva ancora bene l’intera portata del fenomeno, Zingaretti gigioneggiava in tv, spiegando che «è una normale influenza. Nel Lazio abbiamo 85mila pazienti con l’influenza, due col coronavirus (e via di ghignata davanti alle telecamere). Adesso stiamo combattendo la vera battaglia, che è curare le persone da una normale influenza». Era il 31 gennaio 2020. Tre giorni dopo, sempre in tv, sentenziava: «Questo (i numeri di cui sopra) dice quanto gli allarmismi siano infondati».A queste dichiarazioni fece seguito il celeberrimo aperitivo coi giovani del Pd milanese. Al grido di «Milano non si ferma». Che era la tesi anche del sindaco Beppe Sala. Da li a qualche giorno non solo si fermò Milano, non solo si fermò tutto il Paese, non solo si fermò mezzo mondo, ma pure Zingaretti, che tra uno spritz e un gin tonic, il 7 marzo annunciò di essersi infettato e messo in quarantena. Fu così che, fulminato sulla via della scienza, il 13 ottobre, con piglio serioso (e sprezzo del ridicolo) dichiarava davanti ai microfoni: «Il problema è che il Covid, come dico da sempre, c’è, si diffonde, è pericoloso».Andiamo avanti.

Siamo a marzo 2021, nel pieno della campagna vaccinale. Zingaretti per dare forza al messaggio, posta la foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, come un cittadino normale aspetta seduto la somministrazione della dose vaccinale. Scrive Zingaretti: «Una potente immagine di voglia di normalità, di vita, di riscatto per l’Italia. Vaccinare, vaccinare, vaccinare.Lavoriamo per la speranza.Grazie Presidente!». Tutto molto bello (avrebbe detto l’indimenticabile Bruno Pizzolu), a parte il fatto che nella foto, alla sinistra del presidente (che realmente si era recato a farsi vaccinare come un cittadino normale), spunta la sagoma di Bernie Sanders, nella posa - che in quegli anni era famosissima e riempiva i social - che il politico americano aveva assunto durante la cerimonia di giuramento di Joe Biden, che lo aveva sconfitto alle primarie democratiche.Ora gli italiani «che non hanno più i soldi per cambiarsi le mutande». Una frase che la dice lunga su come a sinistra considerino gli elettori.