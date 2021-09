Gf Vip, le prime nomination. Rumors: verso una clamorosa beffa: chi fanno fuori a tempo record

Francesco Fredella 14 settembre 2021 a

a

a

Per le Princess e Manila Nazzaro l'avventura al Grande Fratello Vip inizia in salita. A mezzanotte, tardissimo, le prime nomination della serata del 13 settembre. Torna Mario, il mitico uomo che consegna la busta sin dalla prima edizione del programma di Canale 5 ora condotto da Alfonso Signorini. Una serata infuocata, segnata dalle profonde liti tra donne. Prima Soleil Sorge contro Raffaella Fico, poi le nomination. Le Princess finiscono nella stiva, si tratta di un'area della casa che ricorda una nave. Per fortuna non sono sole e c'è anche il super muscoloso Alex Belli (con il quale ci provano, senza risultato, prima del loro ingresso nella casa attraverso una cassaforte).

“Abbiamo dormito insieme. Io e Montano”. Katia Ricciarelli, il dettaglio piccantissimo. E poi... gaffe clamorosa

Ma in nomination anche l'ex Miss Italia Manila Nazzaro, che sorprende tutti con un'eleganza impeccabile (a curare il suo look ci pensa Marco Scorza).

Ma la casa non è al completo. Venerdì, nel corso della seconda puntata settimanale, entreranno: Giucas Casella, Miriana Trevisan, Davide Silvestri, Nicola Pisu, Sopie Codegoni, Andrea Casalino, Samy Youssef e Jo Squillo.

“Caccia fuori gli addominali...”. Ciclone nella casa, le Princess mettono in imbarazzo Alex Belli





Sicuramente l'ingresso di Manuel Bortuzzo, l'ex atleta di nuoto rimasto vittima di un agguato a Roma a causa di uno scambio di persona, ha regalato un grande momento di televisione. "Sogno un mondo fatto di pari opportunità", ha detto Manuel che è il primo concorrente della storia del Grande Fratello in carrozzina. Scene rocambolesche per Francesca Cipriani, che resta per quasi un'ora in alta quota sull'altalena. Uno scherzo di Signorini, che poi si rende conto di quanto sia in preda al panico la Cipriani. Urla e disperazione della showgirl maggiorata che, a quanto pare, replica la scena dell'elicottero all'Isola dei famosi.

Momenti bollenti al Gf Vip: la domanda di Clarissa, Jessica e Lucrezia che imbarazza Alex Belli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.