Gf Vip, "fare se***?". Katia Ricciarelli, impensabile confessione: "Ogni notte da qualche settimana...", senza censura

Dopo poche ore dal suo ingresso nella casa del Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e tornato nella serata di lunedì 13 settembre in onda su Canale 5, Katia Ricciarelli fa già parlare di sé. E non solo perché si dà da fare nelle faccende domestiche, aiutando gli altri.

Già, perché parlando con Raffaella Fico, si è lasciata andare a qualche confessione... un poco piccante. Le due chiacchieravano del più e del meno, ed ecco che la ex moglie di Pippo Baudo spiega come stia vivendo un periodo pieno zeppo di incubi notturni. Ma, soprattutto, puntualizza che nemmeno in questi sogni fa... sesso. "Niente sogni di sesso e amore, neanche nei sogni...", spiega una spiazzante Katia Ricciarelli, frase accolta dalle risate degli inquilini a lei vicini.

Dunque, dopo la battuta, è tornata seria raccontando un incubo ricorrente in cui si imbatte da qualche settimana. Quale? "Quello di trovarmi a teatro e non sapere la parte", ha rivelato. Piuttosto angosciante, insomma. Katia Ricciarelli, poco prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, aveva anche rivelato di aver subito qualche tempo fa una delicata operazione al cervelletto.

