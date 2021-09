Barbara Palombelli, Karina Cascella di Uomini e donne durissima: "Perché questa signora parla così"

17 settembre 2021 a

Anche Karina Cascella, ex protagonista di Uomini e donne ed opinionista (non confermata da questa stagione) dei vari talk pomeridiani e serali di Barbara D'Urso su Canale 5, si sfoga e colpisce duro Barbara Palombelli. La giornalista e conduttrice di Rete 4 a Forum ha pronunciato frasi piuttosto controverse sul femminicidio: "A volte è lecito domandarsi se questi uomini erano completamente fuori di testa oppure c’è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall’altra parte?".

Il discorso della Palombelli era relativo a normali liti familiari, ma il collegamento esplicito con i casi di femminicidio che stanno sconvolgendo l'Italia da Nord a Sud (sette in una sola settimana) è apparso a molti forzato e fuori luogo. "Forse la signora in questione non ha mai subìto violenze in casa da parte di un uomo, per questo parla così", spiega la Cascella, nota Influencer su Instagram. "Beh io si. Mia madre si. Le mie sorelle si. E non eravamo per niente aggressive o esasperanti". Una confessione dolorosa che non può far comprendere la rabbia polemica della Cascella nei confronti della moglie di Francesco Rutelli. "Come si può giustificare un omicidio o una violenza? Spiegatemelo perché ormai credo che alcune persone abbiano perso i sensi", conclude Karina.

Tra i tanti commenti critici piovuti sulla testa della Palombelli, anche quello di Laura Boldrini, deputata del Pd ed ex presidente della Camera: "No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è una sola: l'idea di possesso verso le donne che spinge gli uomini alla violenza. Punto e basta". Le parole della Palombelli sono "gravissime, pronunciate per giunta in tv".

