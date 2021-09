Gf Vip, Manuel Bortuzzo incontra il padre: "Pensi solo che sei morto", lacrime in diretta

Francesco Fredella 18 settembre 2021 a

Show dei sentimenti. Al Gf vip si piange dalla commozione: Manuel Bortuzzo, il vero eroe di questo Grande Fratello. Che racconta storie. Umanità. Manuel riceve una lettera di suo padre. Si emoziona. E poi Alfonso Signorini chiama papà Franco nella casa. Arriva il freeze: tutti fermi. Il padre di Manuel che fa scoppiare tutti in lacrime. “Chi ha la libertà di muoversi, non deve sprecare la sua vita”, dice il ragazzo in diretta su Canale 5. “Dentro di me sono più completo ora del Manuel di prima dell’incidente”

Nel corso della puntata Manuel ripercorre quel terribile giorno. “Quella sera volevamo andarci a bere una cosa, avevamo finito un compleanno che era presto. Era un pub su due piani, c’era una scala a chiocciola per poter salire sopra. Quando siamo andati sotto quella scala, tutta la gente che scendeva ci diceva: ‘Andate via!'”, racconta Manuel che si trovava con Martina, la sua fidanzata.

Manuel si allontanò verso un distributore di sigarette a due passi dal pub. “È una cosa surreale – racconta Manuel –, non te ne rendi conto. Anche perché, quando ti succede, non pensi: ‘Avrò una lesione, mi riprenderò…’. Lì pensi che sei morto. Mi ricordo che l’ultima cosa che ho detto alla mia ragazza – pensa che l’avevo conosciuta da qualche giorno – è stata ‘ti amo’. Mi sono detto: ‘Deve sapere che la amo’”, continua.

