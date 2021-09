Gf Vip, crollo psicologico di Katia Ricciarelli: "Lo sai benissimo, ho sacrificato tutto. Sono sola", Signorini senza parole

18 settembre 2021 a

Nel bene e nel male - nel male per le polemiche suscitate da alcune sue uscite -, Katia Ricciarelli è l'assoluta protagonista di questa prima settimana di Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E nella casa, l'ex di Pippo Baudo, sembra avere una certa confidenza con Manila Nazzaro, feeling nato già dopo pochi giorni nella casa di Cinecittà.

E così, la Ricciarelli parlando con Manila si lascia andare ad alcune confessioni piuttosto intime e anche un poco dolorose. In particolare, la Nazzaro le ha parlato della sua famiglia, dei suoi cari. E così nel corso dell'ultima puntata, rivolgendosi alla Ricciarelli, Signorini le ha detto di aver notato sul suo volto, durante la chiacchierata con Manila, una certa tristezza, una smorfia di dolore. E Katia Ricciarelli ha ammesso: "Mi manca una famiglia, praticamente sono sola". Uno sfogo doloroso, insomma.

E ancora, in confessionale, la Ricciarelli ha rivelato di essersi commossa ascoltando i racconti della Nazzaro: "Mi ha fatto quasi piangere perché secondo me è una bravissima ragazza. Ci siamo trovate... un bell'incontro", ha confermato il feeling. E ancora, nel corso della puntata, Signorini ha risposto al grido di dolore della Ricciarelli: "Katia tu hai fatto una considerazione un po’ amara se ben ti conosco. Hai detto almeno tu hai la forza di avere al tuo fianco una famiglia. C’era un pò di tristezza". E lei: "Sai benissimo che ho alle spalle una carriera per la quale ho sacrificato la mia vita privata", ha ribadito Katia Ricciarelli.

