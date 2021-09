Amici, "Non hai capito un cavolo": Alessandra Celentano zittisce subito il neo-maestro Raimondo Todaro

19 settembre 2021 a

Il talent di Maria De Filippi su Canale 5 è appena iniziato ma già si respira aria di scontro tra i professori della scuola. Sia tra quelli di canto sia tra quelli di ballo. In quest'ultimo caso, la discussione si è accesa tra la maestra storica di Amici Alessandra Celentano e il maestro appena arrivato, Raimondo Todaro, reduce da Ballando con le Stelle su Rai 1. I due colleghi hanno mostrato fin da subito profonde differenze nel modo di intendere la danza. Basti pensare che la Celentano si è presentata in studio con una maglietta piuttosto eloquente, con la scritta “la danza è una”.

Todaro pensava che la maglietta della maestra fosse una chiara frecciatina nei suoi confronti. Ha pensato che la scritta si riferisse al fatto che per la Celentano l’unica danza fosse quella classica, mentre lui invece balla soprattutto il latino-americano.“Devo spiegare questa frase perché tu non hai capito un cavolo. La danza è una, è il contrario di quello che pensi tu. La danza è quella di qualità, quella fatta bene”, ha spiegato allora la Celentano.

Al di là di questo siparietto, i due si sono scontrati anche su alcuni allievi. In diversi casi, infatti, hanno espresso pareri diversi. Hanno discusso in particolare per Serena, nuova allieva di danza che Raimondo ha voluto con sé. Per la Celentano la ragazza non va bene né per come balla né per com’è fisicamente. Al contrario invece dell’allieva scelta da lei che è una ballerina di danza classica. Quest'ultima era stata scartata da Todaro perché troppo brava. Infatti il maestro, poi, rivolgendosi alla collega ha detto: "Prendila tu. Ma se vince Amici non è merito tuo, sappilo”.

