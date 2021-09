Gf Vip, Amedeo Goria senza mutande? La figlia Guenda: "Un giovane fi***o...", parole pesantissime

20 settembre 2021 a

Dà scandalo al Grande Fratello Vip, lo "stagionato" Amedeo Goria. Ma la figlia Guenda non fa una piega e anzi lo applaude convinta. Il giornalista sportivo Rai è scatenato nella casa di Cinecittà: palpatine proibite, assalti erotici a una Ainett Stephens addormentata, striptease e mutande gettate al vento prima di infilarsi sotto le lenzuola. Rumori (digestivi) imbarazzanti e rampogne rimediate dalle colleghe coinquiline (Manila Nazzaro, quando lo coglie in flagrante, lo sgrida: "Ma smettila con quella mano!". Ora ha tutti contro, soprattutto i telespettatori che inviperiti per il cattivo gusto messo in mostra davanti alle telecamere, a ogni ora del giorno e della notte, da ore chiedono ad Alfonso Signorini e agli autori un provvedimento serio, magari anche una squalifica.

Nella casa qualche mese fa c'è stata anche Guenda Goria, figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta (pure lei concorrente dell'ultima edizione). E ora, su Instagram Stories, risponde pan per focaccia ai followers che le chiedono se per puro caso non sia imbarazzata dal comportamento del papà. "Una caccia alle streghe pesante e priva di ironia", così definisce il fuoco di fila scatenatosi contro Amedeo.

"Hai visto che tuo padre si è levato le mutande?", le chiede un fan. "E lo scandalo dov’è? - replica secca la ragazza -. Mi piacerebbe che non venisse perennemente giudicato dai social. Se un giovane fico ci prova sono tutti felici, se lo fa un uomo in là con l’età chiediamo la squalifica. Una caccia alle streghe pesante e priva di ironia. Lui è divertente e simpaticissimo. Tra l’altro è voluto bene dai suoi compagni di avventura. Quindi… si! Per il momento lo seguo con affetto e mi fa tanto ridere!".

