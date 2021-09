Gf Vip, Amedeo Goria sorprende Ainett Stephens da dietro. "Balli proibiti", la mano scivola: tutti sconvolti

20 settembre 2021 a

a

a

Prima cena di gala nella casa del Grande Fratello Vip, ed è Amedeo Goria a regalare il "dessert piccantissimo" a colleghi coinquilini e telespettatori incollati sul divano a casa alle imprese dei vipponi. Lo stagionato giornalista Rai, protagonista indiscusso di questa prima settimana del reality di Canale 5, si incolla ad Ainett Stephens e complice qualche brindisi di troppo e la musica scatenata le si avvinghia in vere e proprie Dirty dancing.

Amedeo Goria-choc: Ainett dorme? Lui sotto al piumone... "Basta con quella mano": roba da denuncia? | Video





E che le danze siano al peperoncino è testimoniato dai volti di chi assiste alla scena. La regia inquadra Carmen Russo, Tommaso Eletti, Gianmaria Antinolfi, tutti con gli occhi sbarrati e le bocche spalancate.

Sembrano quasi sconvolti, mentre Goria con fare sornione da tombeur des femmes che ne ha viste di cotte e di crude sorprende alle spalle la bellissima e giunonica showgirl venezuelana. La mano scivola sui fianchi burrosi, i corpi si avvinghiano, la posa si fa sempre più audace. La stessa Ainett, rivelatasi in Italia a Ciao Darwin con Paolo Bonolis e poi soprattutto a fianco di Piero Chiambretti a Chiambretti Night, fa buon viso a cattivo gioco anche se non sembra del tutto a suo agio.

Amedeo Goria fuori controllo: "Squalficatelo". Il rumore (disgustoso) in diretta al Grande Fratello Vip: regia nel panico





D'altronde, è da una settimana che la Stephens deve far fronte a un Goria sempre più polipesco. Con più di un filo d'imbarazzo ha confidato a Manila Nazzaro di essere stata palpeggiata dall'ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria (entrambe concorrenti dell'ultima edizione del GfVip).

"Gatta morta. Poi facciamo i conti". Amedeo Goria, ormone fuori controllo? La brutale minaccia della fidanzata

Durante un riposino pomeridiano, Amedeo si è anche infilato nel letto e avrebbe osato troppo ("Smettila con quella mano!", lo ha colto in flagrante la stessa ex Miss Italia). Ultima impresa: l'essere rimasto senza mutande, sotto le lenzuola. In confronto, i balli proibiti sembrano effettivamente uno scherzetto da liceale.

Amedeo Goria oltre ogni limite: via le mutande. Tutto nudo, il raptus su Ainett: la squalifica è certa, video-choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.