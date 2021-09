GFVip, Raffaella Fico in lacrime: "Balotelli mi ha cacciata di casa". Mario e la figlia, dettagli sconvolgenti

21 settembre 2021 a

"Mi cacciò di casa". Raffaella Fico ha gli occhi lucidi quando, al Grande Fratello Vip, parla di Mario Balotelli e della loro storia d'amore. Nella casa del reality di Canale 5, la napoletana è una delle protagoniste più chiacchierate. Già al Grande Fratello "normale" nell'ottava edizione. era diventata famosa proprio per la relazione con l'allora bomber della Nazionale. Certe problematiche "ti portano ad apparire come quello che non sei", spiega la Fico, commossa. Il gossip ha contribuito a minare il rapporto con Balotelli, poi faticosamente ricostruito. Oggi i due sono in buoni rapporti ed il merito è soprattutto dell'amore per la loro figlia Pia.

"Non si direbbe, mi ha corteggiata", rivela con un sorriso la Fico ricordando gli inizi della love story. "Abbiamo impiegato sette mesi per avere Pia". Poi però il momento di gioia è stato offuscato da dolore e incomprensioni. "Mi cacciò via di casa", prosegue con gli occhi lucidi. La colpa della rottura, oltre alla distanza (lei in Italia, lui in Inghilterra dove all'epoca giocava con il Manchester City), è da attribuire anche alle "troppe persone che ci hanno messo il becco". Una relazione di coppia "troppa affollata", come spesso capita ai vip.

"Quella bambina - ricorda Alfonso Signorini a proposito della Fico e di Pia - la voleva a tutti i costi, non ha mai pensato di non volerla avere", mentre Balotelli "non voleva saperne di avere questa figlia". Per convincerlo a riconoscerla, la Fico volò in Inghilterra a casa di SuperMario, che trovò in compagnia di amici, fratello e madre. Ed è qui, secondo la Fico, che Balotelli non le aprì la porta, cacciandola letteralmente. Quindi il lento ma decisivo riavvicinamento.

