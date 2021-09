Gf Vip, bomba di Nicola Pisu: "Sul contratto c'è scritto che...". Censura in ritardo, spiattella tutto

22 settembre 2021 a

Nicola Pisu è forse uno dei meno vip presenti quest’anno nella casa del Grande Fratello Vip. Sarà per questo che il figlio di Patrizia Mirigliani è finora rimasto sulle sue, a studiare la situazione e gli altri concorrenti. Nelle ultime ore, però, il ragazzo si è un po’ sbottonato con Sophie Codegoni parlando di sé, del suo passato turbolento e dei suoi progetti futuri.

A un certo punto, però, Pisu ha rivelato un retroscena sul contratto che ha firmato per partecipare al Gf Vip. A quanto pare è prevista una clausola secondo cui il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini dovrebbe terminare a dicembre, ma potrebbe essere prolungato se dovesse riscuotere successo, fino ad arrivare a una durata massima di 8 o 9 mesi. “Da contratto sono 93 giorni - ha dichiarato Nicola - in teoria fino a dicembre, ma c’è scritto che potrebbe durare dagli 8 ai 9 mesi”.

In pratica il figlio di Patrizia Mirigliani non ha fatto altro che confermare un’indiscrezione che circola da tempo, ma al Gf Vip non deve aver fatto piacere dato che è scattata la censura. La regia ha infatti tolto l’audio ai microfoni e poi staccato l’inquadratura, passando ad altri concorrenti: ormai però Pisu aveva svelato il retroscena sul contratto.

