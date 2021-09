Gf Vip, straziante confessione di Manuel Bortuzzo: "Perché ho lasciato la mia ragazza dopo la sparatoria"

27 settembre 2021 a

Manuel Bortuzzo, uno dei concorrenti di questa edizione del Gf Vip, si è lasciato andare a una serie di confessioni durante una conversazione con Lulù, una delle principesse Selassié. Tra i due, infatti, si è ormai instaurato un rapporto speciale e intimo. E quando lei gli ha chiesto come mai abbia lasciato la fidanzata che stava con lui quando avvenne l’incidente che lo ha paralizzato, lui ha risposto: "Per il semplice fatto che la conoscevo da poco”.

Qualche anno fa, infatti, il 22enne è rimasto coinvolto in una sparatoria in cui non c’entrava nulla. E all'epoca era fidanzato ma, come da lui stesso precisato, quella ragazza l’aveva incontrata solo qualche giorno prima dell’incidente. "Dopo la sparatoria siamo durati otto mesi, ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale. Ti devi immaginare io in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale”, ha aggiunto Bortuzzo.

Quando Lulù gli ah chiesto come sia finita, Manuel ha raccontato: "L’ho fatta venire a casa e le ho detto semplicemente: credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che tu vuoi. Ho bisogno di tempo per me”. Nel frattempo, fuori dalla casa non tutti vedono di buon occhio il rapporto tra Lulù e Manuel. Uno di questi è Franco, il padre del 22enne, che in un’intervista radiofonica ha dichiarato di non credere che la giovane possa essere adatta a Bortuzzo. In particolare, ha assicurato che suo figlio è attratto da altri tipi di donne. E per questo, secondo lui, il legame che si sta creando tra i due è solo una “bella amicizia”.

