Gf Vip, sfuriata-Signorini contro Miriana Trevisan: "Sappi che questi giochetti...", demolita e nel panico

28 settembre 2021 a

a

a

Alfonso Signorini spazientito al Grande Fratello Vip. Nella puntata del 27 settembre del programma di Canale 5 si è arrivati al televoto che per l'occasione è stato inusuale. "Subito dopo la proclamazione del favorito del pubblico - ha spiegato il conduttore - devo farvi una comunicazione molto importante. Vi annuncio che stasera non è prevista l’eliminazione. Il pubblico ha votato chi di voi quattro merita di essere salvato e ha scelto il suo favorito che è Miriana Trevisan".

"Se le sono suonate di santa ragione". Signorini conferma: Bruganelli-Volpe, è finita in disgrazia

Per questo la showgirl è stata costretta a fare un nome tra Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Andrea Casalino. "Sarai tu a condannare uno dei tuoi tre compagni al prossimo televoto che sarà per l’eliminazione della prossima puntata di venerdì. Prima di dirmelo sappi che noi qui in studio e presumo anche il pubblico a casa abbia visto che Gianmaria ti ha suggerito di nominare lui", sono state le parole di Signorini che ha poi continuato: "Sappi che a questi giochetti non ci caschiamo. Siamo abituati".

"Perché ho lasciato la mia ragazza dopo la sparatoria": Manuel Bortuzzo, la straziante confessione al Gf Vip

Immediata la replica della diretta interessata: "Avrei scelto Gianmaria, lui vuole andare dalla sua fidanzata. Scelgo Andrea perché è la persona con cui io parlo di meno. Io voglio scegliere Gianmaria, perché lui vuole andare". A quel punto Signorini è sbottato: "Essere autonome non significa seguire un onda. Non puoi dire prima Andrea poi Gianmaria". E ancora: "Il GF Vip, che ribadisco non sono io, sostiene che tu debba avere la possibilità di fare la tua scelta. Chi vuoi eliminare dal gioco?". A quel punto la showgirl si è decisa è ha fatto il nome di Antinolfi. "Ho sbagliato!", ha ammesso a fine puntata amareggiata per averlo nominato troppo tardi.

"Cosa penso di te", "Niente da aggiungere": Bruganelli-Volpe, rovinosa rissa in diretta. Signorini le interrompe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.