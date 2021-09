Gf Vip, Katia Ricciarelli brutalizza la collega: "Covo di vipere? Ma tu chi sei?". Caos su Canale 5

Francesco Fredella 28 settembre 2021 a

Tutti contro tutti. E la casa del Gf Vip, ora più che mai, diventa una polveriera. Prima lo scontro in diretta tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe (per colpa di un selfie con Magalli che la moglie di Bonolis ha pubblicato sui social). Poi arriva uno scatto con suo figlio Davide, la Bruganelli dice: "Le cose che contano… Lui sempre con me”. Ma nella casa, che diventa un covo di vipere, va in scena lo scontro tra Soleil Sorge e Antinolfi, in mezzo a loro c'è Greta (la ragazza a cui l'imprenditore napoletano è legato). Soleil lo aveva definito stalker, usando termini molto forti. Forse eccessivi

“Io non ho parole – scrive Selvaggia – con quanta superficialità possa dire la parola stalker. Boh. Per poi giocarci e farlo scemo. In più maleducata ad alti livelli nei confronti di Greta. Sarai anche un personaggio che fa dinamiche cara Sole, ma purtroppo la tua anima è inesistente”. Fa eco Guendalina Canessa, che scrive: “Antipatia portami via”. Viene criticata anche Valentina Nulli Augusti, l’ex di Tommaso Eletti, che si scontra con alcuni inquilini della casa: Alex Belli e Sophie Codegoni. Ma la sua frase - “covo di vipere” - non piace a Katia Ricciarelli.

“Se quella donna veniva dentro la facevamo davvero nera – dice l'ex moglie di Pippo Baudo -. Quello che ha detto non mi è piaciuto. Perché dire che è una casa di vipere non va bene. Non mi è piaciuta proprio per quello che ha detto. Ma la faccia di Tommy? Tenera, emozionata, da ragazzino, da bambino, non la dimenticherò mai più. Mi ero affezionata tanto a lui. Per me se tornasse sarei molto contenta. Mentre quella Valentina proprio no”. Insomma, coltelli affilati. Sta per accadere di tutto.

