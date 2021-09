Gf Vip, Claudio Sona ad alzo zero contro Soleil Sorge: "Non è mica il gioco dell'oca"

30 settembre 2021 a

"Non stiamo giocando al gioco dell’oca. E’ impossibile fingere tutto questo tempo!": Claudio Sona spara a zero contro Soleil Sorge (la concorrente del Grande Fratello vip). E non fa sconti. In diretta su RTL102.5 News, durante Trends&Celebrities l'ex tronista dice attacca la gieffina che sta facendo molto discutere per il suo carattere. “E’ una provocatrice. Lei sa che provocando le persone crea dinamiche“, avverte Sona.

Intanto, qualcuno pensa all'arrivo di Claudio ed il suo fidanzato Nick in un reality, magari al Grande Fratello vip. “Siamo due persone completamente diverse. Come concorrente unico sarebbe divertente”, dice Sona. Il suo arrivo in tv, lo ricordiamo, è legato alla è prima edizione del Trono Gay di Uomini e donne. “Mi piace molto l’inserimento di questa ragazza. La trovo molto dolce. Sono molto bravi a scegliere le persone”, racconta Sona riferendosi alla nuova tronista Andrea Nicole Conte. E poi Claudio appoggia le idee della nuova tronista, che ha attaccato chi solitamente usa etichette. “Sarebbe meglio finisse. Però non è ancora pronta la società a fare questo passo in avanti. Capisco che siamo ancora molto indietro”, dice Claudio. Che tra i concorrenti della casa del Gf Vip boccia Antinolfi. "Non so nemmeno chi sia", dice. E cala il silenzio.

